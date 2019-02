© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Giuseppe Pillon è intervenuto al termine del match pareggiato contro il Foggia. Ecco le parole del tecnico del Pescara in conferenza stampa riportate da Pescarasport24.it: "Sono molto contento della prestazione, al di là del risultato che poteva anche essere una vittoria. Marras dietro le punte? È un ruolo nuovo per lui, ma lo può fare molto bene. Non era facile cambiare modulo e venire qui a fare la gara, ci siamo riusciti e abbiamo abbiamo avuto una bella reazione dopo il goal preso. Abbiamo provato a vincere. Non c’è un assetto definitivo. Monachello? Ha fatto molto bene, sono contento di lui e dei ragazzi che ho".