Giuseppe Pillon

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Pescara batte la Salernitana blindando il quinto posto e saluta al meglio i suoi tifosi, in attesa del play-off di settimana prossima contro il Cittadella. Al termine dei novanta minuti il tecnico degli abruzzesi Giuseppe Pillon ha commentato così ai microfoni di OttoChannel: "Si sono affrontate due squadre volevano vincere. Noi volevano consolidare il quinto posto, la Salernitana doveva vincere per salvarsi. Siamo cresciuti fisicamente e abbiamo creato i presupposti per passare in vantaggio. Il nostro campionato? È inutile avere rammarichi, siamo partiti per salvarci, abbiamo centrato i play-off da quinti. Penso che abbiamo fatto un campionato eccellente".