Pescara, Pillon: "Abbiamo perso meritatamente, questo è grave"

Prima sconfitta per il Pescara, che cade in casa con il Cittadella. Dopo la sconfitta per 1-0, il tecnico della squadra abruzzese Giuseppe Pillon ha analizzato il match e fatto autocritica: "Abbiamo sofferto l'avversario che ha giocato meglio di noi e ha vinto meritatamente. Abbiamo avuto troppe difficoltà a centrocampo e abbiamo subìto il gol in contropiede. Questo è grave. Forse avrei dovuto dare più ampiezza al campo facendo entrare prima Antonucci. Adesso però pensiamo alla trasferta di Cosenza per ripartire".