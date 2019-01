© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bepi Pillon, allenatore del Pescara, si è così espresso nel post-partita della gara pareggiata 0-0 dalla squadra abruzzese in casa del Livorno: “Gli avversari sono stati più aggressivi di noi, che tecnicamente abbiamo sbagliato tanto. Sono comunque soddisfatto per il pareggio: gli errori ci sono stati ma non abbiamo perso. E non è poco. Nel secondo tempo abbiamo dato più peso all’attacco con Monachello passando ad un 4-4-2. Nel finale poi ci siamo messi con la difesa a cinque. Sappiamo di dover migliorare ma conta il risultato. Diamo continuità”, le parole riferite da TuttoPescaraCalcio.com.