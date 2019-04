© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Il tecnico del Pescara Bepi Pillon ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro l’Ascoli spiegando che con il presidente Daniele Sebastiani non ci sono problemi: “Tornando alle parole del presidente vorrei chiarire che non c’è alcun dissidio fra di noi, le sue erano dichiarazioni a caldo e per questo io dopo le partite non parlo mai coi ragazzi, perché so che si possono dire certe cose. Se ci soffermiamo su queste cose facciamo il male del Pescara ed è un inutile spreco di energie. Dobbiamo pensare alle prossime gare per dare soddisfazioni ai tifosi. Se le meritano. - continua Pillon come riporta Pescarasport24.it - Domani non sarà importante il modulo, ma l’atteggiamento della squadra. Giocheremo contro una squadra che in avanti è molto forte ed essendo un derby entrambe le squadre lo vorranno vincere. Per noi è uno snodo cruciale per i play off”.