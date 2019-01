Pescara, Pillon: “Attenti al Livorno. Monachello? Mai detto che andrà via"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Pescara Bepi Pillon ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Livorno di domenica: “Ormai tutte le partite sono battaglie e domenica incontreremo una squadra che vuole punti salvezza e per questo darà il massimo in casa propria. Noi dovremo essere consapevoli di cosa andremo incontro e dovremo cercare di sfruttare l’ampiezza del campo e giocare alti per limitare un calciatore come Diamanti che sposta gli equilibri. Mi attendo una gara tosta contro una squadra con elementi esperti, ma faremo la nostra gara come sempre. - continua Pillon come riporta Pescarasport24.it - Mercato? Non vedo l’ora che finisca, è andato via Fornasier ed è arrivato un calciatore di prospettiva come Bettella. Va via Cocco e dovrà arrivare un giocatore al suo posto. Per quanto riguarda Monachello non ho mai detto che va via e comunque la società sa le mie esigenze”.