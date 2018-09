Pescara, Pillon: "Bene Monachello, ballottaggio in attacco"

© foto di Matteo Papini/Image Sport

Conferenza stampa anticipata al giovedì per Bepi Pillon, tecnico del Pescara, in vista della sfida con il Brescia. Queste le sue parole riportate dai colleghi di Tuttopescaracalcio.com:

Su Capone e Crecco e su eventuali ballottaggi: "Vanno valutati ancora. Ballottaggi? Ci sono, sceglierò domani mattina dopo la rifinitura. Per me i cambi sono fondamentali".

Su Machin: "Ora sta bene, intravedo il giocatore che conosco, ma anche Melegoni ha fatto bene. A Machin chiedo più semplicità".

Sul Brescia e sul tipo di match contro le 'Rondinelle': "È una squadra molto propositiva, per noi sarà un bel test. Lotterà per vincere e i risultati di inizio stagione sono bugiardi. Guardate i giocatori che ha: per noi sarà un bel test. Noi dobbiamo essere ordinati soprattutto in mezzo al campo sulle linee di passaggio. Non siamo attendisti noi, vogliamo proporre. Sarà una gara vivace. I particolari faranno la differenza e dobbiamo restare compatti. La sosta ha fatto bene? Lo vediamo sabato sera. È chiaro che sulla scia dei risultati avrei preferito continuare a giocare.

Sull'attacco: "Cocco – Monachello? Ballottaggio anche lì. Monachello ha fatto una grande settimana. Il format? Accettiamo la decisione, saranno tutti punti pesantissimi. Marras? Ha qualità sia dall’inizio che dalla panchina. Ci conto molto.

Sugli infortunati: "Peccato per l’infortunio di Balzano. Lui stava facendo bene, sarà importante per noi. Elizalde sta migliorando".

Pregi e difetti del Pescara dopo le prime due partite: "Squadra che non molla, ma che deve migliorare nell’ultimo passaggio e nella gestione“.