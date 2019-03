Pescara, Pillon: "Brugman e Balzano out. Contratto? Tutto tranquillo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima della sfida contro lo Spezia Giuseppe Pillon, tecnico del Pescara, ha analizzato i temi del match in conferenza stampa. Ecco quanto riportato da PescaraSport24: "Balzano ha un problema agli adduttori e anche Brugman è fuori. Perdiamo due giocatori importanti, ma ho fiducia in chi giocherà. E daremo tutto, come sempre. Giocherà Bruno a centrocampo, anche Kanoutè è indisponibile. Del Grosso? Devo valutare attentamente, ho provato anche Gravillon terzino perché Cristiano è fuori da tempo. Perrotta è un'altra ipotesi. In avanti i tre che giocano stanno facendo bene e non credo che cambierà là, soprattutto in casa. Perché farlo? In mediana ballottaggio tra Crecco e Melegoni. Lo Spezia è una squadra veloce e che gioca un gran calcio, stimo Marino come uomo e come allenatore e la sua mano si vede moltissimo. La prestazione di Benevento? Se a due minuti dalla fine non becchi il gol e torni a casa con un punto le valutazioni sarebbero state diverse. Io guardo avanti e penso a fare il meglio per il Pescara, accettando le critiche perché il mio lavoro è così ma le mie considerazioni le tengo per me. Ed ho un solo mezzo per dimostrare: il campo. Alle volte il silenzio è la miglior cosa, bisogna far parlare i fatti. La cosa importante è la gara di domani, non altro. Non dobbiamo disperdere energie in altre questioni. Non guardo al passato, al mercato o altro, ma solo al presente e al lavoro. Non cercherò mai alibi. Ho parlato oggi con il presidente, è tutto tranquillo. I miei giocatori devono essere tranquilli perché stanno dando il massimo, il 101%, e stanno facendo un grande campionato. L'obiettivo sono i playoff adesso e vogliamo centrarlo dopo l'obiettivo salvezza. Non sono un mago, ma una persona pragmatica. Da come siamo partiti sarebbe un grande obiettivo raggiungere i playoff e se li facessimo sono convinto che saremo la mina vagante. Marras? Sta facendo bene, ha fatto 8 assist. Deve fare qualche gol in più. E anche Sottil può darci una grossa mano, è veloce e punta l'uomo. Può fare il trequartista e ha grossa qualità"