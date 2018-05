Pescara, Pillon: "Buona prestazione, dobbiamo lottare fino alla fine"

© foto di Matteo Papini/Image Sport

Giuseppe Pillon, allenatore del Pescara, è intervenuto al termine del match pareggiato contro il Cesena (0-0 il risultato finale). Ecco un estratto delle sue parole in conferenza stampa: "La continuità dei risultati è importantissima, in queste situazioni sono questi i punti che determinano la classifica. Peccato, la squadra ha dato molto e abbiamo cercato di vincere in tutti i modi. Ci hanno tolto tutti gli spazi, era difficile. La prestazione è stata buona, siamo calati verso la fine ma è normale quando giochi più partite ravvicinate. L'importante è continuare su questa strada qui. La squadra ha acquisito la giusta mentalità, quella che ci vuole per salvarsi. Dobbiamo continuare così, fino all'ultima partita dobbiamo lottare in questo modo".