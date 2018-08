Pescara, Pillon: "Buona prestazione, Mancuso ha cambiato la sfida"

© foto di Matteo Papini/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Giuseppe Pillon, tecnico del Pescara, riportate da cuoregrigiorosso.com dopo il pareggio contro la Cremonese. "Sono contento per la prestazione, anche se c’è qualche rammarico per il risultato. Senza quell’errore nel primo tempo in occasione del gol subito, con ingenuità di Perrotta, avremmo potuto anche vincerla. Abbiamo attaccato senza rischiare mai nelle retrovie, nonostante mi sia giocato tutte le mie carte offensive. Con l’ingresso di Mancuso i progressi sono stati evidenti. Sono però contento perché la Cremonese è una squadra di spessore di questo campionato".