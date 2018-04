Pescara, Pillon: "C’è stata una risposta di carattere"

© foto di Giuseppe Scialla

Giuseppe Pillon, allenatore del Pescara, è intervenuto al termine del match pareggiato contro il Bari (2-2 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: "C’è stata una grande risposta di carattere, perché andare sotto di due gol in casa non è facile. Abbiamo buttato via i primi 20 minuti, quando siamo stati troppo bassi, anche se abbiamo avuto comunque delle occasioni con Capone e Valzania. Peraltro c’era un rigore netto su Coulibaly e il Bari ha raddoppiato su un’azione viziata da un chiaro fallo su Coda”.

L'allenatore del Pescara ha anche parlato della rissa finale: “La rissa? Non ho capito i motivi, anche perché i motivi per lamentarci li avevamo noi. Oltre agli episodi di Coda e Coulibaly, loro hanno aperto il sopracciglio a Campagnaro, che poi è stato espulso per un fallo di gioco normalissimo. Coda fino all’infortunio ha fatto il suo. Coulibaly aveva giocato bene a Palermo, può capitare di giocare meno bene come oggi, ma l’importante è riprendere a lavorare bene e mettersi a disposizione".