Pescara, Pillon: "Chi gioca con il Crotone? Valuterò fino a martedì"

Ieri è arrivata la vittoria per 1-0 sul Foggia, ma per Giuseppe Pillon, tecnico del Pescara, presto sarà già tempo di pensare al prossimo impegno di campionato contro il Crotone. Queste le dichiarazioni dell'allenatore riprese da Il Messaggero: "In questi due giorni dovrò valutare e capire chi potrà giocare. Ho venticinque giocatori di buona levatura, valuterò martedì prima di fare le scelte. Scognamiglio sarà valutato, si è fatto male nella rifinitura".