Pescara, Pillon: "Ci siamo complicati la vita, gara decisa da episodi"

© foto di Matteo Papini/Image Sport

Ha parlato così Giuseppe Pillon, tecnico del Pescara, dopo la sconfitta casalinga contro l'Ascoli. Dichiarazioni riportate da Tutto Pescara Calcio. "Ci siamo complicati la vita in una partita decisa dagli episodi. Abbiamo regalato la superiorità numerica per quasi l'intera partita. Ora a Venezia dovremo lottare per trovare il punto che potrà darci la salvezza. Oggi l'espulsione ci ha penalizzati, eravamo partiti bene poi abbiamo preso gol al loro primo tiro. Una partita difficile da commentare per via di tutti gli episodi capitati".