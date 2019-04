Pescara, Pillon: "Dobbiamo conquistare i playoff per i nostri tifosi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Pescara Bepi Pillon commenta così il pareggio casalingo ottenuto con il Perugia nell'anticipo di ieri sera: "Sono contento per la prestazione, non abbiamo subito nulla e il loro gol è stato fortuito. C'è il rammarico per non aver chiuso la partita, abbiamo buttato via due punti. Sono felice però per la prestazione della squadra, nonostante i problemi avuti in settimana con Brugman che non si è mai allenato. E' un ragazzo eccezionale, giocherebbe anche rotto per la squadra. Monachello? Ha avuto un problema all'adduttore nella rifinitura. Abbiamo preso il gol durante il cambio, stavo mettendo dento Bellini per far salire la squadra. Poi abbiamo preso gol e la strategia è cambiata. I tifosi? Mi hanno dato un attestato di stima che mi rende orgoglioso. Hanno apprezzato il lavoro di un anno e un mese, li ringrazio pubblicamente e come minimo dobbiamo centrare i playoff, lo meritano i tifosi, i ragazzi, tutti. Sarebbe una delusione non centrarlo". Lo riporta Tuttopescaracalcio.com.