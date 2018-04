Pescara, Pillon: "Dobbiamo essere più cattivi negli ultimi sedici metri"

© foto di Matteo Papini/Image Sport

Giuseppe Pillon, allenatore del Pescara, è intervenuto al termine del match contro il Palermo (1-1 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport:

È più un punto guadagnato o due persi?

"Sono cose che possono succedere, secondo me è stata un’ottima prestazione. Abbiamo avuto diverse palle gol. Dobbiamo essere più cattivi negli ultimi metri. Queste partite qui si devono portare a casa. Se c’era una squadra che meritava eravamo noi".

Come ha visto la squadra? È rimasto sorpreso dalla prestazione?

"Ero molto fiducioso sulla prestazione, sono molto contento dei ragazzi e di come abbiamo fatto la partita. Questo è un punto di partenza. Siamo in una situazione non bella, dobbiamo tirarci fuori quanto prima".

Ora vuoi dimostrare qualcosa?

"Io non ho rivincite da fare, il nostro lavoro è questo. Io ho sempre aspettato, quando mi hanno chiamato sono andato. Lui mi voleva portare qui dopo Carpi, si è ricordato di me. Adesso sono qua, voglio rimanere e voglio dimostrare di meritare la categoria".