Pescara, Pillon: "Dobbiamo giocare senza fare barricate"

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Giuseppe Pillon, tecnico del Pescara, ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida con l'Hellas Verona. Queste le sue parole raccolte dai colleghi di pescarasport24.it:

"Tutti a disposizione, anche Campagnaro. Oggi ha lavorato e sarà con noi. Stanno tutti bene a livello fisico e mentale, è solo una questione di scelta e valutazioni. C'è dubbio tra Pinto e Del Grosso, il primo è in condizione e il secondo ha grande esperienza. Non dobbiamo commettere l'errore di gestire la partita, dobbiamo fare gol perché sarebbe importantissimo. A Verona, in una partita molto bella sul piano agonistico e tattico, è mancato solo il gol ad entrambe. Il Verona è una squadra molto forte e costruita per vincere, ma se siamo qui anche noi abbiamo qualche merito. Non mi aspetto un Verona diverso, con Aglietti si ha meno possesso palla e più rapidità. Il clima che si respira è buono, vedo tranquillità. L'affetto e la spinta del pubblico non è mai cambiata, domani più che mai sarà il dodicesimo uomo in campo. Aglietti avrà anche Di Gaudio? È un giocatore che conosco bene, punta l'uomo è ha grande qualità. Laribi ha altre caratteristiche. La finale? Guardo solo la nostra partita di domani, sono concentrato solo su quella e non voglio distrazioni. Dobbiamo chiudere meglio sui loro tiratori da fuori, noi siamo uniti e convinti delle nostre possibilità. Dobbiamo essere uniti. E dovremo capire i momenti della gara e come interpretarli. Due risultati su tre a disposizione? Dobbiamo giocarci la nostra partita senza fare barricate".