Pescara, Pillon: "Domani derby con la salvezza in palio"

© foto di Matteo Papini/Image Sport

Il tecnico del Pescara Bepi Pillon ha parlato in conferenza stampa in vista dello scontro diretto salvezza contro l'Ascoli: “Si tratta di un derby con la salvezza in palio, dobbiamo giocarcela con aggressività, pazienza e concentrazione. Sia a Vercelli sia a Novara per temperamento, contrasti e pressing il nostro approccio non è stato quello giusto, dovremo entrare in campo consapevoli della posta i n palio e giocare il nostro calcio. Entrambe ci giochiamo la stagione in una partita particolare e molto difficile, ma vogliamo regalare ai nostri tifosi una grande soddisfazione. - continua Pillon parlando anche del futuro – Sento moltissimo la vicinanza e la fiducia della società, ma solo dopo aver tagliato il traguardo salvezza allora ci parleremo, come ho sempre detto io qui resterei molto volentieri, ma la mia testa ora è solo sulla gara di domani”.