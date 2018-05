Pescara, Pillon: "Futuro? Mi piacerebbe rimanere con questo gruppo"

© foto di Matteo Papini/Image Sport

Giuseppe Pillon, allenatore del Pescara da tutti rinominato Bepi, ha così parlato a Sky Sport dopo il pareggio ottenuto dagli abruzzesi sul campo del Novara: "Sto molto bene a Pescara e mi auguro con tutto il cuore di rimanere. Questa squadra, molto giovane, può fare molto di più. E aver iniziato un lavoro da lasciare a qualcun altro mi romperebbe le scatole. Questa è una squadra che, lavorandoci bene, ha grossi margini. Spiace non essere arrivato un po' prima. La prossima con l'Ascoli è decisiva per la salvezza. Non ho fatto i conti ma non dobbiamo mollar niente ed essere concentrati sulla prossima. Sono molto passionale e vivo la partita come se giocassi. Quando segniamo voglio esultare con i miei giocatori, non per mancare di rispetto ad avversari o alla gente allo stadio. Si lavora per certi risultati e quando arrivano si esulta. Futuro? Sono arrivato qui ed ho firmato un contratto di tre mesi per dimostrare a tifosi e società di essere all'altezza della situazione e del Pescara. Ne parleremo: per ora non ne abbiamo parlato, giustamente, perché siamo concentrati sulla salvezza. Se la società, i tifosi ed i miei giocatori saranno contenti spero di poter rimanere con loro. A volte, si sa, nel calcio non basta fare bene ma vedremo".