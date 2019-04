Pescara, Pillon: "Grande prova, ci siamo abbassati troppo nella ripresa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Giuseppe Pillon, tecnico del Pescara, riportate da TuttoPescaraCalcio dopo il pareggio interno contro l'Hellas. "Siamo partiti bene, abbiamo trovato il vantaggio meritato. Ci siamo abbassati un pò anche per via del buon palleggio del Verona. Abbiamo patito molto e non possiamo negarlo. Il paradosso è che abbiamo avuto più occasioni col 3-5-2 che con il 4-3-3. Noi non sappiamo gestire le partite, dobbiamo attaccare più alti, ma la forza dell'avversario è stata importante. Ci sono rimpianti perchè la palla di Scognamiglio deve entrare e se segni fai altri discorsi. Però nel complesso il Pescara ha fatto una grande prestazione. L'unico difetto è che ci siamo abbassati troppo nella ripresa. Dopo aver preso il gol i ragazzi hanno dato tutto, è stato un peccato perchè le occasioni ci sono state".