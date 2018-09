Pescara, Pillon ha trovato il centravanti ideale: Leonardo Mancuso

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bepi Pillon potrebbe aver trovato il suo centravanti ideale in queste prime uscite stagionali, in cui ha già fatto meglio di due tecnici come Oddo e Zeman. Si tratta di Leonardo Mancuso che con tre reti in cinque gare è il miglior marcatore stagionale del Pescara e ha portato in dote 4 degli 11 punti fin qui conquistati. Riportato al centro dell'attacco, dopo essere stato convertito a esterno, nel 4-3-3 del tecnico il calciatore - di proprietà della Juventus – ha mostrato di non aver perso il feeling con il ruolo, di vedere e sentire la porta e fare quel movimento utile agli inserimenti degli esterni e dei centrocampisti. Un centravanti moderno che si sposa meglio al gioco di Pillon rispetto ai meno mobili Cocco e Monachello, che comunque potranno tornare utili nel corso della stagione sopratutto qualora servisse maggiore forza in avanti o qualora si decidesse di provare altri moduli (3-5-2 o 4-3-1-2). Per ora però, come sottolinea Pescarasport24.it è Mancuso il centravanti ideale di un Pescara che vuole continuare a stupire e navigare nelle zone alte della classifica.