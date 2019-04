Pescara, Pillon: "Hellas organizzato. Benevento? Incidente di percorso"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Big match domani all'Adriatico per il Pescara di Giuseppe Pillon contro l'Hellas Verona. Ecco le parole del tecnico degli abruzzesi in conferenza stampa (fonte PescaraSport24): "Rientra Scognamiglio, ci sarà posto per uno tra Bettella e Perrotta. Ma devo ancora decidere, come il ruolo di Brugman. Memushaj dovrebbe essere presente. In attacco ho esterni che stanno bene, tutti. La squadra piano piano sta tornando a crescere. Confido molto nel lavoro fatto dallo staff, andiamo ai playoff e saremo la mina vagante. Abbiamo le caratteristiche per mettere in difficoltà qualsiasi squadra. Centriamo il primo obiettivo, poi romperemo le scatole a tutti. Problema del gol se non segna Mancuso? Al di là dei gol non fatti negli ultimi 30 minuti a Carpi abbiamo creato tantissimo, bisogna valutare a 360 gradi tutte le situazioni e prendere accorgimenti. Quando crei tanto, alla fine il gol arriva. Mancuso ha fatto una stagione strepitosa, ha avuto qualche problema fisico e ne ha risentito. Ma Leo è un giocatore molto importante per noi e farà bene, non è una ossessione il gol per lui. La cosa importante è che lavori per la squadra. E sarà importante l'apporto degli altri attaccanti e dei centrocampisti. Dovremo essere intelligenti domani, il Verona è una squadra organizzata molto bene ed ha un tecnico bravo. La sua mano si vede, contro il Benevento è stato un incidente di percorso. A Verona avevamo fatto bene ad inizio gara, ma siamo stati puniti alla prima occasione da un contropiede. Dovremo essere attenti in fase di non possesso e nelle coperture preventive. Ci sarà tanto pubblico? E' una motivazione e una spinta in più per centrare il nostro obiettivo tutti insieme".