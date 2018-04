Pescara, Pillon: "Le nostre partenze sono sempre un po' sofferte"

© foto di Matteo Papini/Image Sport

Giuseppe Pillon, tecnico del Pescara, ha parlato così dell'ultima sfida contro la Pro Vercelli: "Non so se è per l’ansia, ma le nostre partenze sono sempre un po' sofferte e dobbiamo analizzare questo aspetto. Nel caso specifico di Vercelli, poi, l’essere rimasti in dieci ha avuto il suo peso per il grande dispendio di energie mentali e fisiche, da qui il calo nel finale. Sono molto rammaricato perché la squadra ha dato tutto", evidenzia TuttoPescaraCalcio.com.