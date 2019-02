© foto di Andrea Rosito

L'allenatore del Pescara, Giuseppe Pillon, in sala stampa, dopo la cocente sconfitta contro il Brescia per 5-1. Queste le sue parole: “Mi assumo tutte le responsabilità. Qualcosa ho sbagliato. La scelta di Kanoutè mezz’ala non è stata felice, ma avrei dovuto schierare la squadra come il Brescia, ovvero col 4-3-1-2. Nel secondo tempo meglio. Buon impatto di Monachello. Aureliano è stato pessimo”