Pescara, Pillon: "Niente distrazioni, pensiamo solo a vincere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In vista dell’ultima gara della stagione regolare Bepi Pillon, tecnico del Pescara, ha parlato in conferenza stampa facendo il punto sulla situazione in casa abruzzese: “Uno fra Campagnaro e Bettella giocherà, dobbiamo solo valutare le condizioni perché Hugo non gioca da tanto, inoltre devo scegliere fra freschezza ed esperienza. Anche a sinistra ho un dubbio fra Del Grosso che ha preso una botta alla caviglia e Pinto che gode della mia piena fiducia. In mezzo al campo giocherà uno fra Crecco e Bruno, i miei esterni offensivi non hanno caratteristiche adatte per giocare in mezzo. - continua Pillon come riporta Pescarasport24.it - Per domani non penso agli incastri dei vari risultati, ma voglio una vittoria per essere certo del quinti posto in un campionato bellissimo in cui tutti si giocano qualcosa a parte un paio di squadre. Non dobbiamo avere cali di tensioni e non voglio sapere cosa accade negli altri campi. Dobbiamo assolutamente vincere la partita”.

Che Salernitana si attende?

“Hanno rapidità davanti e uomini strutturati dietro, sarà una gara difficile perché loro si giocano la salvezza”.

Si è fatto un’idea sulla situazione del Palermo?

“Non voglio pensarci, ma se gli enti preposti avessero guardato prima forse non ci troveremmo in questa situazione. Uno slittamento dei play off sarebbe un danno”.

Domani festeggerà le 500 panchine fra i prof

“La mia carriera mi ha fatto raggiungere parecchio obiettivi come cinque promozioni e un preliminare di Champions League, ma ho avuto anche le mie delusioni come gli esoneri e lo spareggio perso ad Alessandria. Ora ho un obiettivo che sono i play off e voglio ragionare solo su quello. Ho entusiasmo e voglio allenare ancora a lungo perché mi sento giovane e non mi pongo limiti”.