Giuseppe Pillon ha analizzato in conferenza il k.o. Pescara sul campo del Benevento. Queste le sue parole, riportate da Anteprima24.it: "Non so perché l'arbitro mi abbia cacciato, se non si possono dare neanche istruzioni ai propri giocatori allora cosa ci stiamo a fare? Bisogna capire le situazioni ed essere elastici, non ho detto nulla all’arbitro. Ho sbraitato tutta la partita perché alcune cose non andavano bene. Nel primo tempo non mi è piaciuta la squadra, l’atteggiamento e l’attenzione. Nella ripresa meglio, abbiamo rimediato ma abbiamo pagato un’ingenuità. Il gol non l’ho visto, mi hanno detto che Volta ha staccato da solo con Gravillon che ha perso la marcatura. E’ un dettaglio importante in una partita del genere, non dovevamo concedere nemmeno mezza virgola al Benevento".