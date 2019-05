Pescara, Pillon: "Non conquistare i play off sarebbe una sconfitta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In vista della sfida contro il Venezia in trasferta il tecnico del Pescara Bepi Pillon ha parlato in conferenza stampa degli ultimi 180 minuti della stagione regolare: “Avremmo messo non una, ma due firme per arrivare in questa situazione a fine stagione. Abbiamo fatto tanta strada, ma adesso dobbiamo tagliare il traguardo lottando ancora a cominciare da sabato. Sappiamo che a Venezia troveremo delle difficoltà e servirà per questo l’approccio giusto contro una squadra che giocherà con la spinta data dalla forza della disperazione. - continua Pillon come riporta Pescarasport24.it - Al Penzo sarà battaglia e comunque finirà avrò la coscienza pulita perché ho dato sempre il massimo per la causa”.

Sui play off: “Dobbiamo restare coi piedi per terra perché i play off saranno un terno a lotto come ha dimostrato in passato anche il Pescara. Voglio che la squadra mostri grinta, determinazione e fame come fatto in più occasioni durante la stagione. Sarebbe una sconfitta non conquistare un posto nei play off”.

Sulla formazione: “Kanoutè non è ancora pronto per giocare dall’inizio, ma ci darà una mano. Bettella ha lavorato a parte, mentre Campagnaro non sarà della gara. Senza Memushaj farò le mie scelte come ho sempre fatto anche pensando ai possibili cambi in corso d’opera”.