Pescara, Pillon: "Non guardiamo la classifica. Spero di lasciare un segno"

Il tecnico del Pescara Bepi Pillon dalle colonne di B Magazine ha parlato dell'ottimo avvio di campionato della squadra e degli obiettivi stagionali: “Sì, credo si possa dire che siamo una sorpresa. Nessuno magari ci dava come squadra capace di ambire alle prime posizioni e invece ci siamo anche noi. Ma questo non vuol dire nulla, non abbiamo ancora fatto niente, il campionato è lunghissimo con squadre forti e molto attrezzate. Credo sarà uno dei più duri degli ultimi anni. Angelillo e Rossi? Onestamente non lo sapevo e mi fa piacere. Ma non dobbiamo pensare a queste cose, dobbiamo solo guardare avanti. Dobbiamo restare umili e fare come abbiamo fatto dal 9 luglio, lavorare, migliorare col tempo, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana. L’ultima cosa che dobbiamo fare è guardare la classifica. - conclude Pillon - Conosco la B molto bene e so che risvolti ci sono appena abbassi la guardia. Dobbiamo essere sempre concentrati sull’obiettivo che è quello di salvarci il prima possibile, poi vedremo. Mi piacerebbe lasciare il segno perché la città mi ha accettato molto bene e ora le aspettative sono alte. Spero di ripagare tutta questa fiducia”.