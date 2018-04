Pescara, Pillon: "Non mollo fino a quando non raggiungerò la salvezza"

© foto di Matteo Papini/Image Sport

Conferenza stampa della vigilia per Giuseppe Pillon, tecnico del Pescara, chiamato domani a guidare i suoi nella sfida interna contro il Cesena. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni riportato da PescaraSport24: "La squadra ha fatto il suo dovere in tutto e per tutto, ha fatto il suo dovere ma è il passato Terni. Dobbiamo pensare al Cesena e mettere tutto da parte, così come facemmo con la sconfitta di Vercelli. Non dobbiamo entrare in campo molli ma tosti, perché affronteremo una squadra tosta come il suo allenatore. Gara fondamentale? No, forse vincendo, io devo ragionare partita per partita e dopo, una volta conquistata la salvezza, festeggeremo. Non festeggerò prima. Pettinari? Sta facendo molto bene, perché gioca per la squadra. Ed io voglio proprio questo, è un aspetto fondamentale nel mio modo di pensare il calcio. In 11 attaccano ed 11 difendono, ognuno con i propri compiti. Sebastiani? Ho un ottimo rapporto con lui, sta sempre molto vicino alla squadra. A Pescara mi trovo bene, c'è tutto per fare bene ma fino a quando non raggiungerò l'obiettivo salvezza non mollo. Ho accettato questa sfida e voglio dimostrare di meritare il Pescara, raggiungendo la salvezza il prima possibile e poi si vedrà".