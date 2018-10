Pescara, Pillon: "Occhio al Benevento, è la più forte del campionato"

© foto di Matteo Papini/Image Sport

Il tecnico del Pescara Bepi Pillon ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del big match con il Benevento. Queste le sue parole riportate dai colleghi di tuttopescaracalcio.com: "Normale che dopo la partita di Padova ci fosse un po' di rabbia, ma dal giorno dopo abbiamo subito resettato tutto, anche perché dovremmo preoccuparci? Il calcio è fatto anche di queste cose, a volte l'abbiamo recuperata noi al 90', questa volta siamo stati recuperati, ci sono cose da migliorare, ne abbiamo parlato con i ragazzi, ma la squadra è in salute, si esprime bene, quindi non dobbiamo perdere le nostre certezze. Domani ci aspetta una gara molto difficile, per me il Benevento è la squadra più attrezzata in B, è coperta in tutti i ruoli, sappiamo cosa ci aspetta ma ce la giochiamo, noi cercheremo di metterli in difficoltà, poi vincerà il migliore. Loro sono una squadra che riparte a gran velocità, quindi dovremo essere bravi ad essere sempre ordinati e mantenere l'equilibrio.

Peccato per mercoledì, abbiamo avuto quei 5 minuti di blackout che ci sono costati il pareggio, ma abbiamo giocato una partita di alto livello sul piano del gioco, per trarre conclusioni ora è troppo presto, lo faremo a fine girone d'andata, adesso le squadre sono ancora in rodaggio, posso solo dirvi che per ora penseremo partita dopo partita, anche perché la forbice tra playoff e playout sarà davvero sottile.

Se lavoriamo di gruppo e di squadra non dobbiamo avere paura di nessuno, se siamo corti, compatti, possiamo far male a chiunque, dobbiamo solo migliorare le lacune che abbiamo in questo momento, nella gestione delle partite, dei momenti, dobbiamo imparare a chiudere le partite, il possesso palla è importante e mi piace, forse a Padova nel finale ci siamo abbassati troppo. Ho inserito un quinto difensore per chiudere ancora di più gli spazi, l'ho fatto anche col Crotone ed è andata bene, non so se ci siamo abbassati anche per questo motivo, in generale dobbiamo crescere per essere ancora più competitivi.

Domani già si gioca? Non mi piacciono gli alibi, è vero che abbiamo già giocato mercoledì, ma domani saremo pronti per affrontare il Benevento.

Sui singoli? Del Sole si sta allenando molto bene, è un giocatore di qualità, può darci una grossa mano, è arrivato tardi con noi ma si sta ambientando. Per Capone mi dispiace molto, anche lui è arrivato tardi ed è stato penalizzato in questo inizio, adesso che stava trovando la condizione ha avuto questo stop che ce lo toglierà per molto tempo. Elizalde invece deve avere la sua maturazione, avrà il suo spazio, è un ragazzo serio e forte, per ora in difesa stiamo facendo bene quindi non è semplice cambiare, l'importante è che quando avrà la possibilità si farà trovare pronto, e questo è un monito per tutti. Brugman è recuperato e ci sarà.

Cambio di modulo domani viste le assenze? Ormai abbiamo una nostra fisionomia, è difficile cambiarla. Mancuso quindi resta titolare? Vediamo, ci sto pensando".