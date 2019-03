© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Giuseppe Pillon, allenatore del Pescara, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la vittoria contro lo Spezia. Ecco le sue parole riportate da Tuttopescaracalcio.com: "Sono molto contento della prestazione dei ragazzi contro una squadra molto forte. Ho timore dello Spezia che gioca bene. Siamo stati bravi, aggressivi e molto corti. Sono tre punti molto importanti. A parte in due occasioni abbiamo concesso poco, contro una squadra molto forte in fase offensiva. Questa è stata una grande risposta dei ragazzi rispetto alla partita giocata contro il Benevento. Ora ci aspetta il Cittadella. Noi dobbiamo andare avanti, la classifica mi piace e saranno dieci finali".