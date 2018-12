Pescara, Pillon: "Potevamo fare di più. Supereremo questo momento"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da Rete 8 il tecnico del Pescara Bepi Pillon ha parlato del momento del club e del rapporto col presidente Sebastiani: “A inizio campionato saremmo stati contenti di trovarci in questa posizione a questo punto della stagione, poi è chiaro che ultimamente abbiamo toppato qualche gara e ciò ci rammarica perché potevamo fare molto di più, ma sono certo che supereremo questo momento. Piano B? Il presidente è giusto che esponga i propri pensieri, rispetto le sue idee e non c’è alcun problema fra di noi. Quanto al cambio di modulo nel corso delle partite lo abbiamo fatto spesso, tutto dipende da come vanno le gare, dal loro evolversi anche se è chiaro che avendo lavorato sul 4-3-3 cambiare di punto in bianco può essere un rischio. Ma si può iniziare a lavorare a soluzioni alternative. - continua Pillon – Venezia? Zenga è un allenatore che farà strada, mi piace come studia le partite e applica il calcio. Da quando c’è lui la squadra lagunare ha voltato pagina e gioca un calcio propositivo”.