Fonte: TuttoPescaraCalcio.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giuseppe Pillon, allenatore del Pescara, ha così commentato in zona mista il ko degli abruzzesi contro l'Ascoli: "Alla fine abbiamo rischiato anche di prendere il terzo gol ma il problema è che siamo passati in vantaggio e poi abbiamo preso un rigore che non c'era: l'azione è viziata da un fallo su Sottil. Nel secondo tempo abbiamo avuto qualche occasione, il pareggio era il risultato più giusto, poi il rigore ha deciso la partita. Rimpianti? Noi abbiamo avuto le nostre occasioni, purtroppo non le abbiamo finalizzate, abbiamo fatto errori in uscita e tecnici che hanno consentito a loro di prendere coraggio. Ma c'era equilibrio, poi il rigore ha deciso il match. Il primo tempo abbiamo fatto bene concedendo pochissimo a loro. Nel secondo tempo un po' meno, quando non accorci gli spazi abbiamo qualche problema".