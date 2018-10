Pescara, Pillon: “Recuparata una partita su un campo difficile”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Giuseppe Pillon, tecnico del Pescara, riportate da TuttoPescaraCalcio dopo il pareggio contro il Cosenza. “Il merito del pareggio è tutto dei ragazzi. Oggi sulle scelte ci è andata bene. Nel primo tempo dovevamo fare gol perché abbiamo avuto 3-4 occasioni per segnare, e se segni poi cambia la partita. Questo era un campo difficile, anche perché allentato. Abbiamo concesso un gol che si poteva evitare, però siamo andati a recuperarla. In alcune circostanze dovremmo essere più efficaci, giocare più in verticale, loro si erano chiusi bene, nella loro area erano in dieci, quindi avevamo pochi spazi. Abbiamo fatto il nostro gioco, abbiamo manovrato e mantenuto la squadra corta".