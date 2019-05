© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il pareggio di Venezia, il tecnico del Pescara Giuseppe Pillon ha parlato in sala stampa: "E’ bene sgomberare subito il campo dai dubbi - sottolinea Trivenetogoal.it - se abbiamo pareggiato anziché vincere è solo colpa nostra. Abbiamo sbagliato tre gol fatti davanti alla porta, se ne facevamo anche solo uno dei tre avremmo vinto la partita e a quest’ora saremmo stati ai playoff. Adesso invece ci tocca vincere l’ultima, sia per la posizione che per essere sicuri di andare agli spareggi. I due rigori? Non ho visto bene dalla panchina, in ogni caso al di là degli episodi se no avessimo sbagliato gol fatti a quest’ora non si parlerebbe di nulla".