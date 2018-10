Pescara, Pillon scherza: "Restare a vita? Devo chiedere a mia moglie"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Pescara Bepi Pillon ha parlato in conferenza stampa della sfida contro il Cittadella: “In Serie B è vietato guardare la classifica, bisogna concentrarsi sul lavoro ed essere determinati per andare avanti nel nostro percorso. Tutto quello che è stato ottenuto è perché si è lavorato bene e siamo stati concentrati, dobbiamo continuare così. Il Cittadella è una delle squadre più forti di Serie B, non guardo ai nomi, ma a quello che ha fatto negli ultimi anni con i play off sempre conquistati. Sono un po' come il Chievo, sono bravi a prendere i giocatori giusti, che hanno fame. Mi aspetto una gara gagliarda, dobbiamo essere tosti, duri e cattivi come a La Spezia, stiamo crescendo come squadra e abbiamo ancora margini di miglioramento sopratutto nella gestione delle partite quando siamo in vantaggio. - conclude Pillon come riporta Pescarasport24.it tornando sulle parole di Sebastiani – Ringrazio il presidente della stima, sono onorato e mi trovo molto bene con lui e con i direttori. Restare a vita? Dovrei chiedere a mia moglie (ride NdR), io qui mi trovo bene e resterei qui, ma non so se mia moglie è contenta”.