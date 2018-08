Pescara, Pillon: "Se la B tornerà a 22 sarà un casino. Ma ci adegueremo"

Il tecnico del Pescara Bepi Pillon alla vigilia della sfida contro la Cremonese ha parlato in conferenza stampa facendo il punto sulla preparazione: “Abbiamo lavorato per essere pronti per l'inizio del campionato e lo siamo sia fisicamente sia mentalmente e tecnicamente. Poi sarà il campo a dire quello che potremo essere in una Serie B che è ancora più difficile avendo 19 squadre al via. La Cremonese è una squadra costruita per le prime posizioni e ha un tecnico bravo ed esperto, ma noi dovremmo mostrare coraggio contro di loro e non stare ad aspettarli. La decisione del Coni? Se il campionato dovesse tornare a 22 sarebbe un bel casino e non riesco a immaginare come potrebbe cambiare tutto, in ogni caso ci adegueremo. - continua Pillon come riporta Pescarasport24.it - Formazione? Ho ancora dei dubbi. In difesa su chi schierare a sinistra fra Balzano ed Elizalde visto che Del Grosso non è ancora pronto. Davanti Capone non è al 100%, mentre Antonucci ha grandissime qualità, ma deve dimostrare ancora tanto. Modulo? A seconda delle situazioni possiamo passare dal 4-3-3 su cui la squadra è stata costruita al 4-3-1-2 o anche al 4-2-4”.