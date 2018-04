Pescara, Pillon: "Squadra di bravi ragazzi, importante fare risultato"

© foto di Matteo Papini/Image Sport

Esordio sulla panchina del Pescara per Giuseppe Pillon, intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Palermo: "Ho trovato dei ragazzi che hanno voglia di far bene, di uscire da questa situazione. Oggi è un bel banco di prova, contro una squadra che sicuramente salirà. Siamo qui per giocarcela, vedremo cosa riusciremo a fare. Vogliamo compattezza, concedere pochi spazi. Hanno giocatori qualità, l'imperativo è rimanere corti e ripartire in velocità. Io e Tedino? La nostra è un'amicizia di vecchia data, sono passati parecchi anni. L'ho ritrovato a Treviso, quando lui era nel settore giovanile. È un'amicizia di lungo corso. Ho trovato grande disponibilità, grande abnegazione. È una squadra di bravi ragazzi, forse fin troppo, oggi vedremo se tutto il lavoro che abbiamo fatto in settimana verrà portato a termine. Fare risultato sarebbe importante anche per l'autostima dei ragazzi".