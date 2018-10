Pescara, Pillon: "Stiamo facendo bene. Voliamo bassi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Giuseppe Pillon, tecnico del Pescara, riportate da TuttoPescaraCalcio dopo la vittoria con il Benevento. "Non voliamo troppo in alto, dobbiamo volare bassi. Sappiamo che stiamo facendo bene e continuare a lavorare come stiamo facendo in questo momento sapendo che il campionato è ancora molto lungo. Solo cosi possiamo fare queste grandi prestazioni come quella di Padova e quella di oggi tenendo conto dell'avversario che avevi davanti. Sono contento per la reazione dei ragazzi dopo il pareggio di Padova. Delle volte le cose vanno bene come oggi altre volte no come a Padova. Io guardo la prestazione della squadra, sia oggi che a Padova sono state ottime"