Pescara, Pillon su Sebastiani: "Nessun problema fra noi"

Il tecnico del Pescara, Bepi Pillon, ha commentato le parole del presidente Daniele Sebastiani, "E' giusto che esponga i suoi pensieri e le rispetto. Non c'è nessun problema, andiamo molto d'accordo. Lui ha le sue esigenze e le esprime, io da allenatore cerco di dare il meglio e mettere tutto me stesso per il Pescara".