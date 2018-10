© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Pescara Bepi Pillon ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partenza per La Spezia in vista della gara di Serie B contro i liguri: “Dopo la sosta le insidie sono solo psicologiche, ma con una partita come quella contro lo Spezia la concentrazione viene da sola, vedremo se saremo maturi sotto questo punto di vista. Troveremo un ambiente infuocato e una squadra che lotta su ogni pallone, conosco bene lo stadio avendo giocato lì per tre anni, ma arriviamo entusiasti e vogliosi di continuare su questa strada senza farci condizionare dal primo posto. Lo Spezia ci somiglia tatticamente, ha un allenatore bravo che fa giocare bene le sue squadre e un gruppo esperto. Dobbiamo essere bravi a non concedere spazi ai loro attaccanti, sopratutto in velocità perché sono molto pericolosi. - continua Pillon soffermando si anche sul mercato come riporta Pescarasport24.it - Machin deve restare umile e lavorare, se continua su questa strada va benissimo, credo abbia iniziato a conoscermi e ha fatto belle prestazioni. Sul mercato se ne dicono tante, l'importante è badare all'essenziale e lottare per il Pescara”.