Fonte: Tuttopescaracalcio.com

© foto di Giuseppe Scialla

Giovanni Pinto ha cosi parlato nella mixed zone dell'Adriatico dopo la vittoria contro la Salernitana: "Sono più un giocatore offensivo ma cerco di dare il massimo anche in fase difensiva anche se non è il mio punto di forza. Abbiamo vinto, abbiamo maggiore fiducia per i playoff aspettando quello che succederà al Palermo. Vedremo, ma ci faremo trovare pronti. Possibile slittamento? Dobbiamo mantenere la tensione alta sia che giocheremo sabato o tra quindici giorni. Dobbiamo dare il massimo negli allenamenti. Qualsiasi squadra affronteremo daremo il massimo perchè noi ci crediamo. La mia stagione? Speravo di fare qualche partita in più, davanti ho Cristiano che è un signor giocatore, cerco di sfruttare al massimo le occasioni che mi vengono date".