Pescara-Pordenone, le formazioni ufficiali: Oddo rilancia Galano dal 1'. C'è anche Valdifiori

Due squadre con l'obbligo di vincere: il Pescara per dare una sterzata alla classifica, il Pordenone per ritrovare continuità di rendimento. Con queste premesse, alle 14:00, si affronteranno all'"Adriatico", per la 9^ giornata del campionato di Serie B, le due squadre.

Mister Oddo, per l'occasione, rilancia Galano titolare come unica punta, supportato da Vokic e Maistro, mentre a centrocampo è Crecco a sostituire l'infortunato Masciangelo: sempre in mezzo, ecco un'altra chance a Valdifiori. Nessuno stravolgimento particolare, invece, per l'undici di Tesser, con Ciurria a supporto delle due punte.

Le formazioni ufficiali:

PESCARA (3-4-2-1): Fiorillo; Balzano, Bocchetti, Jaroszynski; Bellanova, Fernandes, Valdifiori, Crecco; Vokic, Maistro; Galano

PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; Berra, Vogliacco, Camporese, Falasco; Magnino, Calò, Pasa; Ciurria; Diaw, Musiolik.