Pescara-Pordenone, Tesser ne convoca 23: rientra Stefani

© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

2^ giornata di Serie B per il Pordenone, che alle 18:00 sarà impegnato sul campo del Pescara per la prima trasferta stagionale. Per l'occasione, mister Tesser, che deve fare a meno dell'acciaccato Mazzocco, ritrova Stefani; non convocato Germinale, in uscita. Di seguito l'elenco completo dei convocati:

Portieri: Bindi, Di Gregorio, Jurczak

Difensori: Almici, Barison, Bassoli, Camporese, De Agostini, Semenzato, Stefani, Vogliacco, Zanon

Centrocampisti: Burrai, Cotali, Gavazzi, Pasa, Pobega, Zammarini

Attaccanti: Candellone, Chiaretti, Ciurria, Monachello, Strizzolo