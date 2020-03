Pescara, preparazione in campo sospesa: ecco che nasce l'allenamento via Skype

Un campionato che probabilmente riprenderà, non si sa ancora quando ma riprenderà, e il Pescara deve e vuole farsi trovare pronto.

Allenamenti in campo ovviamente sospesi fino a data da destinarsi, probabilmente neppure domenica la squadra si ritroverà agli ordini di mister Nicola Legrottaglie, ed ecco quindi la novità: da domani lo staff tecnico darà il via alle sedute di allenamento... da casa. I preparatori e i medici del club, infatti, si collegheranno in video chat su Skype con i calciatori, che dalle loro rispettive case effettueranno delle sedute di un'ora.