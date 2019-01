Pescara, preso Pinto per la difesa. Firma già avvenuta

Fonte: ParmaLive.com

© foto di Giuseppe Scialla

La scorsa stagione in prestito all'Ascoli, quest'anno finito tra i fuori rosa del Parma. E' stata questa l'avventura di Giovanni Pinto tra i crociati, avventura che, secondo Sportitalia starebbe per terminare. Il terzino classe 1991 sarebbe in procinto di tornare in Serie B al Pescara, in atto lo scambio dei documenti.