© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Idee Eramo e Armenteros ma il Pescara non è convinto": così Il Centro a pagina 34 della sua edizione odierna. Il club abruzzese si muove sul mercato alla ricerca di un calciatore offensivo. Proposti il centrocampista dell'Entella e l'attaccante del Benevento ma i due giocatori, per il momento, non convincono. Tra i contratti in scadenza a giugno ci sono i rebus legati a Ciofani e Maniero.