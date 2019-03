Pescara, prove di nuovo modulo: una punta e centrocampo folto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In vista della sfida contro il Lecce il tecnico del Pescara Bepi Pillon sta pensando di rivoluzionare lo schema tattico della squadra per esporsi meno agli attacchi dei salentini, galvanizzati dal 7-0 inflitto all’Ascoli nel recupero. Pillon dovrebbe accantonare sia il 4-3-3 classico sia il 4-3-1-2 per una maggiore densità in mezzo al campo. Se la difesa resterà a quattro, come riporta Pescarasport24.it, a centrocampo Bruno dovrebbe essere piazzato davanti alla difesa a fare da diga con il terzetto formato da Memushaj, Brugman e Crecco qualche metro più avanti. Sulla trequarti agirebbe Marras, libero di svariare su tutto il fronte e affiancarsi all’unica punta Mancosu. Un 4-1-3-1-1 inedito che potrebbe intasare le linee di gioco dei salentini.