Pescara, Pucciarelli: "Al Chievo non trovavo spazio. Ma non potei andare a Lecce"

Intervenuto davanti alle telecamere di Rete8, l'attaccante del Pescara Manuel Pucciarelli ha parlato anche del suo futuro. Partendo dall'arrivo al Chievo Verona: "Non posso parlare adesso di prolungamento del contratto, deciderà il presidente, ma c'è stato qualcosa a gennaio, si parlava di cose più importanti di un prestito secco: abbiamo riniziato ora a giocare, ne parleremo più avanti. Cosa sia successo al Chievo, nei due anni e mezzo passati, non lo so, me lo sono chiesto tante volte, ma spiegazioni non me ne hanno mai date: non voglio parlare male delle persone o delle situazioni, però li non avevo spazio, non mi sentivo importante e già lo scorso anno avevo chiesto di poter andare altrove. Nonostante le richieste, tra le quali quella del Lecce che poi è andato in A, non potevo andare via perché il club clivense non aveva ancora pagato l'Empoli, poi quest'anno, con i toscani saldati, ho parlato con il mister, che pareva anche contrariato a mandarmi via: ma ho fatto poche presenze, e alla fine sono riuscito ad approdare qua".