Pescara, Pucciarelli: "Dobbiamo partire col piede giusto. Obiettivo? Prima di tutto la salvezza"

L'attaccante del Pescara Manuel Pucciarelli ha parlato a Il Messaggero della sua voglia di tornare in campo, mostrare il proprio valore e dare una mano al club abruzzese nel rush finale del campionato: “Di solito in questo periodo siamo in vacanza, ma è bello così, emozionante e diverso. Un nuovo inizio più che una ripresa. Fino a qualche settimana non sapevamo ancora se avremmo potuto giocare e ora l'adrenalina e l'ansia cominciano a salire. Voglio ringraziare i compagni e la società che mi stanno dando grande fiducia fin dal primo allenamento nonostante non abbia mai potuto giocare, questo mi rende orgoglioso e ora voglio dimostrare in campo di meritare tutta questa fiducia. Il ruolo non importa, il mister mi sta provando da prima o seconda punta, ma posso giocare pure esterno o trequartista. - continua Pucciarelli – Juve Stabia? È importantissimo vincere e partire col piede giusto in queste ultime dieci gare, anche se affrontiamo una squadra forte, collaudata e che gioca a memoria. Ma dobbiamo fare i tre punti consapevoli che le incognite sono tante e che tutti possono fare risultato contro tutti in queste prime gare. Obiettivo? Non possiamo permetterci di pensare ad altro che alla salvezza. Mettiamoci prima al sicuro e poi penseremo ad altro perché la qualità in questa squadra non manca. Futuro? Io voglio giocare qui e ora voglio godermi queste dieci partite. Quello che accadrà più avanti non lo so con certezza, parlare ora di mercato è difficile. Ma facendo bene adesso e tirandoci fuori dai rischi, puntando a qualcosa di più bello, sarà possibile parlare anche del futuro”.