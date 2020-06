Pescara, Pucciarelli: "Se giochiamo così possiamo dire la nostra"

Al termine della gara tra Pescara e Juve Stabia, in cui ha sbloccato le marcature aprendo la strada alla vittoria del Delfino, Manuel Pucciarelli è intervenuto ai microfoni di DAZN per un breve commento:

"Tornare con una vittoria era quello che volevamo. Abbiamo lavorato sodo in questi mesi, non ci siamo praticamente mai fermati per arrivare pronti a questo appuntamento. Per fortuna e per bravura abbiamo vinto, siamo felici."

Cosa vi ha detto mister Legrottaglie nell'intervallo? "Di continuare così perché nel primo tempo abbiamo avuto tante occasioni. Potevamo già andare in vantaggio nella prima frazione, e il mister ci ha detto di continuare così. Gli avversari non hanno creato grosse opportunità, nonostante abbiano fatto un miglior primo tempo rispetto a come hanno giocato nella ripresa. Nel secondo tempo siamo ripartiti forte e abbiamo trovato il gol dopo 10 minuti, da lì è stato tutto più facile."

Questa era una gara che valeva come fuga dalla zona play-out, ma ora siete a -4 dalla zona play-off. E' un obiettivo in cui credete? "Era importante vincere la prima per tutto quello che è successo, e per tirarsi fuori il prima possibile da quella zona di classifica che purtroppo avevamo dopo le ultime partite pre-interruzione. Siamo contenti e pensiamo a noi, non abbiamo guardato altri risultati. Ora andiamo a Pisa e dobbiamo fare assolutamente risultato perché innanzitutto dobbiamo sganciarci da quella zona di classifica e poi tutto verrà più facile. Penso che possiamo ambire anche a cose più importanti, se giochiamo così possiamo dire la nostra."

Non poteva andare meglio il tuo esordio con la maglia del Pescara. "Sono contento, il gol è sempre importante. Ci tenevo a segnare alla prima, ma purtroppo quando sono arrivato mi sono infortunato in allenamento e ci sono rimasto male. Ho lottato e sudato con i compagni in questi mesi, che sono stati molto difficili, ma volevo arrivare a questo appuntamento facendo gol e per fortuna ce l'ho fatta. Sono felicissimo. L'ultimo gol con la maglia del Chievo l'ho fatto proprio contro la Juve Stabia, loro saranno un po' arrabbiati con me, però a me porta bene (ride, n.d.r.). Una dedica? A mia figlia di 3 mesi e mezzo e a mia moglie".